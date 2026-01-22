Принудительное изъятие российских государственных активов недопустимо, так как Европейский Союз не находится в состоянии вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на форуме в Давосе, сообщает РИА Новости.

При этом бельгийский премьер выразил уверенность, что эти активы в итоге будут направлены на восстановление Украины, и добавил, что был бы опечален, если бы «хоть один евро вернулся в Москву».

Несмотря на такое заявление, вопрос об использовании российских активов (от 185 до 210 млрд евро) для помощи Киеву остается дискуссионным в ЕС. Ранее Еврокомиссия пыталась добиться консенсуса по этой схеме, однако решение так и не было принято. По итогам декабрьского саммита стало ясно, что страны ЕС осознали высокие финансовые и юридические риски конфискации.

В Кремле ранее предупреждали, что изъятие активов будет расценено как грабеж и повлечет серьезные последствия, способные подорвать основы глобальной финансовой системы.