Названы две цели Трампа в создании «Совета мира»

Урегулирование в секторе Газа будет лишь пробным шагом для «Совета мира», предложенного Дональдом Трампом. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам эксперта, президент США преследует две цели. С одной стороны, он действительно хочет решить палестинскую проблему, но с другой — ему более важна роль Совета как аналога ООН. Однако уже сейчас Совет мира может стать ударом по международной системе и первым шагом к ее переформатированию.

«Это будет пробный удар по существующей международной системе, проверка самой модели на работоспособность», — объяснил эксперт.

Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

Ранее Павел Дубравский предсказал противостояние «Совета мира» и ООН. По его мнению, они будут конкурировать за статус центра принятия глобальных решений.