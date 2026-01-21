«Нет королям»: на горе в Давосе появился «пламенный привет» Трампу

В преддверии выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе на местной горе зажгли факелы, составившие фразу «Нет королям», сообщает швейцарский портал Watson. Этот лозунг активно используется на акциях против Трампа в США.

© Charles-McClintock Wilson/ZUMA/TACC

За акцией, проведенной в швейцарских Альпах, стоит группа жителей Давоса, пожелавших остаться анонимными. Инициатор проекта так описывает посыл акции: «Благодаря нашим предкам мы вышли из эпохи королей. Сегодня, когда автократия и империализм вновь набирают силу, мы хотим послать сигнал в поддержку демократии и международного права прямо на глазах у власть имущих».

В рамках акции «Нет королям» десять человек доставили 450 факелов на вершину горы. Почти три часа они поднимались по снегу на высоту около 800 метров. Акция не была согласована с органами безопасности.

Реакция людей в Давосе на этот «пламенный привет» была неоднородной, отмечает Watson. Но подавляющее большинство с уважением аплодировало акции.

В среду, 21 января, Трамп посетит ВЭФ в Давосе, где, как ожидается, ЕС и США обсудят вопрос Гренландии. В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании. На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.