В Венгрии обратились с призывом к Евросоюзу

Правительство Венгрии призывает Евросоюз и Украину не рассчитывать на Будапешт в вопросе выделения денежных средств Киеву.

Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

"То, что сейчас происходит в Брюсселе и Киеве, возмутительно! Украина требует от нас $800 млрд, и Брюссель хочет отобрать эту сумму у венгерских семей! <...> Мы посылаем сигнал Брюсселю и Киеву: не рассчитывайте на нас. <...> Деньги венгров принадлежат Венгрии", - сказал он в видеообращении, опубликованном в X.

На Западе разозлились из-за «катастрофы» на Украине

5 января, выступая на большой пресс-конференции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2026 году Будапешт не намерен финансировать Украину и поддерживать продолжение там вооруженного конфликта. Так называемый мирный план Украины из 20 пунктов предусматривает, в частности, предоставление ей "глобального пакета" помощи и создание фондов в размере $800 млрд в целях восстановления страны.