Названа возможная причина неисправностей самолета Трампа

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов предположил, что у самолета президента США Air Force One мог отказать генератор на двигателе. Об этом генерал рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее Air Force One был вынужден прервать свой полет в Швейцарию и вернуться в США из-за неисправности, которую американские чиновники описали как «незначительную проблему с электрооборудованием». Глава США Дональд Трамп поднялся на борт другого самолета, C-32 ВВС (модифицированный Boeing 757, который обычно используется для внутренних рейсов в небольшие аэропорты), и вскоре после полуночи продолжил свой путь на Всемирный экономический форум в Давосе.

Корреспондент из пула Белого дома, сопровождавший президента, сообщил, что после взлета свет в салоне Air Force One погас на короткое время. Никаких дополнительных объяснений на тот момент предоставлено не было.

«Это вряд ли криминал. Скорее всего, отказал генератор на двигателе или система дополнительного обеспечения жизнедеятельности салона», - заявил Попов.

Он отметил, что иногда нужно убрать лишнее напряжение, чтобы работали только отдельные агрегаты навигации и безопасности самолета, а остальное начинают подключать по уровням необходимости.

Два стареющих самолета, используемых в качестве Air Force One, находятся в эксплуатации уже почти четыре десятилетия, и попытки компании Boeing поставить им замену неоднократно сталкивались с проблемами. Однако технические неполадки на президентском самолете случаются редко благодаря тщательному техническому обслуживанию, писала газета The Guardian. В 2006 году основной самолет Air Force One вышел из строя во время взлета в Хошимине, Вьетнам, что вынудило Джорджа Буша-младшего, на тот момент президента США, пересесть на резервный самолет, Boeing 757, для полета в Индонезию.