В Раде назвали виновного в отсутствии света и тепла на Украине

Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) призвал украинцев вспомнить о том, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обвиняется в хищении миллионов долларов из энергетического сектора Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на фоне сложной ситуации с теплом и светом на Украине «много кто начал забывать, что друг Зеленского украл 100 миллионов долларов на энергетике».

«То есть, когда вы спрашиваете себя, а почему нет света, тепла и отопления, надо вспомнить... украинских гнид», - посоветовал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что схема хищения в энергетическом секторе была организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. На фоне коррупционного скандала в отставку ушел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

А некоторые представители партии Зеленского «Слуга народа» призвали депутатов из других парламентских фракций начать переговоры о создании «коалиции национальной стабильности» и формировании «правительства национальной стабильности».

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден.