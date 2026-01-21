Все сожжено: как сейчас выглядят города Ирана

Опубликованы последствия масштабных протестов в Иране, охвативших страну в конце декабря прошлого года. Фотографии сожженных зданий появились на сайте фотоагентства ТАСС.

Всего, согласно заявлениям официальных источников в Тегеране, в ходе беспорядков были повреждены 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений, 300 мечетей, 2200 полицейских автомобилей. Данные о пострадавших в ходе подавления протестов разнятся. Власти Ирана заявляют о ранении 3,7 тысяч человек, тогда как западные источники пишут о пяти тысячах жертв среди сторонников оппозиции.

Протесты в Иране начались в конце прошлого года из-за высокой инфляции и девальвации национальной валюты до рекордно низкого уровня — 1,42 млн риалов за $1. Массовые волнения охватили 92 города в 27 провинциях.

