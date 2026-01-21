Все сожжено: как сейчас выглядят города Ирана

Александр Котлеткин
Сгоревший автомобиль скорой помощи после протестов
© IRNA/ТАСС
База Красного Полумесяца после протестов
© IRNA/ТАСС
Мечеть города Серабле после протестов
© IRNA/ТАСС
Мечеть города Мобареке после протестов
© Morteza Salehi/ТАСС

Мавзолей Имама Резы после протестов
© IRNA/ТАСС
Мечеть "Абузар" после протестов
© Хасан Ширвани/IRNA/ТАСС
Мечеть "Абузар" после протестов
© Tasnimnews/ТАСС
Мечеть "Абузар" после протестов
© Хасан Ширвани/IRNA/ТАСС
Мечеть "Абузар" после протестов
© Tasnimnews/ТАСС

Молитвенное место для мусульман–суннитов после протестов в городе Шахиншехр
© Esfahansabz/ТАСС
Разрушения после протестов в Тегеране
© Садег Никгостар/Farsnews/ТАСС
олитвенное место для мусульман–суннитов после протестов в городе Шахиншехр
© Esfahansabz/ТАСС
Гробница Сабз-э Гхаба после протестов
© IRNA/ТАСС

Опубликованы последствия масштабных протестов в Иране, охвативших страну в конце декабря прошлого года. Фотографии сожженных зданий появились на сайте фотоагентства ТАСС.

Всего, согласно заявлениям официальных источников в Тегеране, в ходе беспорядков были повреждены 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений, 300 мечетей, 2200 полицейских автомобилей. Данные о пострадавших в ходе подавления протестов разнятся. Власти Ирана заявляют о ранении 3,7 тысяч человек, тогда как западные источники пишут о пяти тысячах жертв среди сторонников оппозиции.

Протесты в Иране начались в конце прошлого года из-за высокой инфляции и девальвации национальной валюты до рекордно низкого уровня — 1,42 млн риалов за $1. Массовые волнения охватили 92 города в 27 провинциях.

Как сейчас выглядят города Ирана — смотрите в галерее «Рамблера».