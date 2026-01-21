Политолог-международник Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером оценил обострение в отношениях Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, а также рассказал, почему президент Франции раздражает его американского коллегу.

Публикация Трампом личного сообщения от Макрона могла быть сознательной попыткой «причинить боль» французскому лидеру и унизить его публично. Такую оценку ранее дала британская газета Guardian.

Между Трампом и Макроном уже давно отмечается отсутствие взаимопонимания. Отношение президента США к своему французскому коллеге, мягко говоря, можно назвать снисходительным и пренебрежительным. Это проявляется в заявлениях Трампа в публичном пространстве. При этом Макрон, судя по обнародованной переписке, пытается разговаривать с президентом США на равных и даже по-дружески. Это видно по тону его сообщений, написанных в достаточно фамильярной манере. Но такой тон общения лишь раздражает Трампа. Кроме того, Трампа раздражает легковесность и непоследовательность президента Франции, заявления которого зачастую носят поверхностный характер. Трамп – это человек, который пришел в политику из бизнеса. А в этой сфере очень ценится последовательность и умение договариваться. У глав США и Франции совершенно разные подходы к политике, и это нервирует Трампа. Владимир Оленченко Политолог-международник

Вместе с тем специалист отметил, что для Макрона как для политика крайне важен его личный пиар.

«Существует «два Макрона» - Макрон публичный и Макрон, который проявляет себя в частных переговорах. Первый склонен к громким заявлениями и ко всякого рода пиару, а второй готов со многим соглашаться и идти на многое. Его реакция на обнародование Трампом их частной переписки показала, что он совершенно безропотно воспринимает выпады в свой адрес и не реагирует на них на практике. Президент Франции мог бы обидеться на американского коллегу, резко ответить ему, но он этого не сделал», - отметил эксперт.

Макрон принимает снисходительное и пренебрежительное отношение Трампа к себе, подчеркнул Оленченко.

Макрон прокомментировал слив Трампом их частной переписки

«Вместе с тем он всячески старается все это нивелировать, отшучиваясь и сглаживая углы… Полагаю, нынешняя тенденция в отношениях Макрона и Трампа продолжится. Президент США продолжит оказывать давление на Макрона и не будет воспринимать его в качестве полноценного политика, а Макрон, в свою очередь, будет стремиться всем показать, что он все же является равноценным партнером Трампа, который способен оказывать влияние на международную политику. Эти две линии будут существовать параллельно друг другу», - сказал эксперт.

Ранее издание Politico сообщило, что Макрон покинул Давос, так и не согласовав встречу с Трампом.