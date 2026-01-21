Обзор иноСМИ: «подарок Путину от Трампа» и раскол в НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© OLIVIER MATTHYS/EPA/TACC

«В НАТО назревает раскол»

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии уже вызвали разногласия внутри НАТО, пишет немецкое издание Die Welt. Альянс испытывает трудности с организацией собственной миссии. Европейские страны обсуждают возможность проведения военных учений на арктическом острове в 2027 году. По мнению экспертов, политический сигнал в таком случае будет подан слишком поздно. Конфликт между США и Европой обостряется: после введения пошлин против европейских стран, которые отправили военных в Гренландию, Трамп опубликовал сообщения президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте, по всей видимости, без их предварительного согласия. Это представляет собой серьезное дипломатическое оскорбление.

Кроме того, Трамп опубликовал в своей соцсети картинку, на которой он поднимает американский флаг в Гренландии. Даже если напряженность снизится, угрозы Трампа уже нанесли ущерб НАТО. Источники сообщили Die Welt, что высокопоставленные военные чиновники, в первую очередь из Канады, скандинавских стран, Германии, Нидерландов и других западноевропейских государств, склонны поддержать Данию и резко критикуют позицию США. Италия и ряд восточноевропейских стран, включая Польшу, «проявляют понимание позиции США». В НАТО назревает раскол, заявил один из военных чиновников.

«Китай завоевал мировой автопром, бренды-ветераны ЕС сбились с пути»

Европейская автомобильная промышленность просуществовала около столетия, прежде чем всё пошло наперекосяк, пишет UnHerd. Китай, COVID-19, «дизельгейт», электромобили и концепция «нулевого энергопотребления» - все это бросило тень на Женевский автосалон и успех, основанный на использовании ископаемого топлива. Попытка восстановить престиж мероприятия в Дохе, как и ожидалось, провалилась. Поскольку отрасль столкнулась с новыми трудностями, организационный комитет автосалона принял решение о самороспуске, что ознаменовало конец одной из самых влиятельных отраслевых выставок Европы. Истоки упадка европейского автопрома можно проследить до третьего квартала 2011 года. Тогда китайский государственный гигант SAIC начал продавать седан MG6, адаптированный для британского рынка. Это стало началом конца европейского автомобильного превосходства. Спустя пятнадцать лет британская семья выберет китайский автомобиль примерно с той же вероятностью, что и японский.

Около 9,7 процента авто, продаваемых в Британии, производятся китайскими компаниями, а многие другие - особенно электромобили - собираются в Китае по заказу иностранных компаний. Автопроизводители КНР чувствуют себя хорошо, преодолев большую часть потребительского скептицизма. Они используют свое значительное преимущество в производстве электромобилей и низкие производственные затраты, которые примерно на треть меньше, чем у европейских производителей. Smart (созданный в 90-х Mercedes-Benz) теперь является немецко-китайским совместным предприятием, производящим электрические внедорожники в Сиане. Даже электрический Mini Cooper теперь производится в Чжанцзягане. За исключением самых оптимистичных сценариев (они предполагают быструю разработку месторождений ЕС и развитие передовой промышленности для их переработки), автомобильный сектор Европы, а следовательно, и мобильность населения, окажется в руках Китая.

«Конфликт Трампа с европейцами превзошел все ожидания Кремля»

Внешняя политика президента США Дональда Трампа, отталкивающая Европу, - это подарок главе России Владимиру Путину, пишет Die Welt. Ослабление НАТО выгодно Москве не только в рамках украинского кризиса. Кремль надеется на фундаментальный сдвиг в геополитическом балансе сил и рассчитывает на «авантюрный сценарий». По версии Die Welt, главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев испытывает к европейцам лишь презрение. Они «бессильны», говорит он, и «потеряли свой суверенитет». Трамп вскоре беспрепятственно аннексирует Гренландию, и «жесткая риторика» европейцев окажется неэффективной. Россия с ликованием наблюдает за тем, как Трамп разрушает трансатлантический альянс, и как недостатки Европы в сфере безопасности становятся очевиднее, чем когда-либо.

Второе президентство Трампа стало подарком для России. Американская помощь Украине иссякла, и вывод войск США из Европы внезапно стал реалистичным сценарием. Тот факт, что Трамп теперь угрожает разрушить НАТО аннексией Гренландии и разжечь новый торговый спор с ЕС, превосходит все ожидания Кремля. Европейцы внезапно оказались пережитком старого трансатлантического порядка и были вынуждены занять уязвимую позицию. Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к экономическому сотрудничеству с Европой и стремление к созданию «надежной системы безопасности». Однако для этого нужен отказ от амбиций Украины и самой Европы в геополитической сфере. Как и в случае с украинским кризисом, Кремль считает, что время на его стороне, заключил автор Die Welt.

«Киев погрузился во мрак и холод»

Киев столкнулся с серьезными перебоями в электро-, водоснабжении и отоплении на фоне январских морозов, пишет польский портал Interia. Эти проблемы затронули и украинский парламент, работа которого частично перешла в дистанционный режим из-за сложных условий внутри здания. Власти продолжают призывать граждан покинуть столицу; на данный момент из Киева эвакуировано около 600 тысяч человек.

По данным мэра Виталия Кличко, до призыва покинуть город население Киева составляло около 3,6 миллиона человек. Отключения электроэнергии привели к перебоям в работе метро, повышению цен на такси и длинным очередям на остановках общественного транспорта. «Укрэнерго» заявило, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины объявило, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции и что запасов топлива хватит всего на 20 дней. В связи с этим правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

«Как массовая миграция разрушила скандинавскую утопию Швеции»

Еще совсем недавно Швеция была любимым примером эффективного государственного устройства для левых: там действовала щедрая система социального обеспечения, проживало высокообразованное население, и страна казалась немного более респектабельной и чистой, чем большинство штатов США, пишет The Federalist. Правда, тогда там проживало небольшое, однородное население, состоящее из законопослушных и продуктивных граждан, но большинство поклонников Швеции предпочитали игнорировать эту ключевую деталь, отметил автор статьи.

В последние годы Швецию приводят в качестве примера гораздо реже. Если кто-то и говорит об этой стране, то обычно в связи с резким ростом преступности и терроризма на фоне роста количества «неассимилированных мигрантов из стран третьего мира». По мнению автора статьи, эта ситуация угрожает не только благосостоянию коренных шведов, но и их уважаемой системе социального обеспечения. Шведский социолог и писатель Карл-Олов Арнстберг в своей новой книге «Шведский синдром: как элиты совершают национальное саморазрушение» заявил, что примерно через десять лет в Швеции могут возникнуть «условия, подобные гражданской войне».