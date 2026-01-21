Вашингтон отчитался о рекордных показателях по депортации мигрантов

Министерство внутренней безопасности США подвело итоги первого года работы администрации президента Дональда Трампа, заявив о трех миллионах мигрантов, покинувших территорию страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщила глава ведомства Кристи Ноэм, передает ТАСС.

По словам министра, подавляющее большинство — 2,2 миллиона человек — уехали добровольно в рамках программы так называемой самодепортации. Еще более 675 тысяч иностранцев были выдворены в принудительном порядке. Эти цифры представляют собой окончательные данные, которые даже превышают промежуточные показатели, обнародованные ведомством в декабре 2025 года.

Иммиграционная политика остается одним из ключевых направлений работы администрации Трампа. С момента инаугурации в январе 2025 года американский лидер неоднократно заявлял о необходимости жестких мер, подписав в числе первых указов введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Президент называл свои планы по депортации самыми масштабными в истории страны.

Представленная статистика наглядно демонстрирует интенсивность реализации этого курса. Власти США делают акцент на сочетании принудительных мер и программ добровольного выезда, что, по их мнению, позволяет разгрузить систему и снизить нагрузку на бюджет. Эксперты ожидают, что в течение второго года работы администрации давление на нелегальных мигрантов будет только усиливаться.