Профсоюзы выступили против реформ, которые продвигает канцлер Германии Фридрих Мерц, и пригрозили массовыми протестами в случае пересмотра законодательства о рабочем времени. Об этом пишет издание Bild на русском* (признано в РФ иностранным агентом).

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на новогоднем приеме деловых кругов, заявил, что для преодоления критической ситуации в экономике немцам необходимо работать больше. Канцлер привел в пример Швейцарию, заметив, что там в среднем работают на 200 часов дольше. По его словам, нет причин, по которым Германия не может сделать то же самое.

В свою очередь глава Объединения профсоюзов Германии Ясмин Фахими назвала восьмичасовой рабочий день «красной линией», которую нельзя переходить, и предупредила о том, что «будет конфликт», если власти попытаются изменить

законодательство.

«Разговоры о более длинной рабочей неделе не помогут улучшить загрузку предприятий и наполнить портфели заказов», - подчеркнула она.

При этом профсоюзы считают, что есть «большой потенциал» для массовых акций протеста против курса правительства, утверждает издание.

С другой стороны, на власти Германии давит бизнес. Руководитель Объединения работодателей страны Райнер Дульгер «призвал к большим реформам от сокращения срока выплаты пособия по безработице до налоговых послаблений и введения неоплачиваемых дней болезни», говорится в статье.

