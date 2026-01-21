Рютте отказался публично комментировать споры вокруг Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте ушел от комментария по поводу захвата американцами Гренландии. По словам политика, сделать ему это "совершенно невозможно".

© Российская Газета

Находясь в Давосе, Марк Рютте так ответил журналистам, задавшим соответствующий вопрос: "Мои предшественники всегда принимали решение не комментировать такие вещи публично. Это невозможно".

"Почему?" - уточнили журналисты.

"Потому что, как только я это сделаю, я больше не смогу как-то помогать, чтобы в основном разрядить напряженность, эскалацию и так далее", - сказал Рюгге.

Ранее власти Гренландии и Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова, заявив, что ожидают уважения их территориальной целостности.