Швеция не будет участвовать в "Совете мира" по Газе в том виде, в котором он в данный момент представлен. Об этом журналистам заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, трансляцию вели шведские СМИ.

"Формально мы не ответили (на приглашение. – Прим. ред.), но сейчас вместе с другими европейскими странами мы будем обсуждать это. Но исходя из текста, который есть на данный момент, Швеция не будет подписывать его", – сказал политик.

"Совет мира" планируется сделать временным органом управления в секторе Газа. В его состав от США вошли президент страны Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн. Кроме того, участниками стали экс-премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Всего, по данным СМИ, американский лидер пригласил в организацию 58 стран. Его предложение о вступлении приняли Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Между тем Россия, Китай и Украина еще не определились, а Франция отказалась от участия.