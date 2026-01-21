NYT: Трамп может устроить "армагеддон", лишив Киев помощи

Президент США Дональд Трамп в ответ на мощные торговые рестрикции Европы, которую могут применить европейские страны из-за ситуации вокруг Гренландии, в состоянии устроить "армагеддон", полностью прекратив поддержку Украины. Об этом пишет профессор демократии и международных отношений в Университете Джона Хопкинса Генри Фарелл в колонке для газеты The New York Times.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европа, "когда ее не уважают", должна быть готова применить "механизм противодействия принуждению", который часто называют "торговой базукой".

Как пояснил Фарелл, в случае экономической войны этот инструмент позволяет чиновникам ЕС вводить торговые квоты, ограничивать доступ к финансовым рынкам, отзывать права интеллектуальной собственности, запрещать инвестиции и вводить ограничения на импорт и экспорт в отношении стран, которые пытаются оказывать давление на Европу. Эксперт отмечает, что в теории инструмент должен быть эффективен, но пока не применялся на практике. К тому же страны ЕС могут наложить вето на его использование.

"На данный момент инструмент противодействия принуждению больше похож не на базуку, а на промокшую петарду ", - добавил эксперт.

Трамп объяснил, почему до сих пор не удалось достичь мира на Украине

"Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп устроит армагеддон, немедленно прекратив всякую поддержку Украины. Это станет катастрофой для Европы. Это также будет катастрофой и для Америки, и для Трампа, поскольку рынки, скорее всего, рухнут, а трансатлантические отношения разрушатся", - считает Генри Фарелл.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.