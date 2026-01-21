В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии
Страны Европейского союза (ЕС) не должны отказываться от каких-либо мер, которые могут быть необходимы для защиты интересов сообщества на фоне притязаний США на Гренландию.
Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера, ее слова приводит The Financial Times (FT).
Рибера не стала уточнять, о каких конкретно ответных мерах идет речь. Она подчеркнула, что сторонам необходимо добиваться разрядки ситуации, но при этом Брюссель должен быть готовым предпринять дополнительные ответные действия в случае необходимости.
17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.
Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Кроме того, американский лидер грозится увеличить эти пошлины до 25 процентов с 1 июня.