На Западе назвали две страны, к которым обратится Канада при агрессии США

Согласно информации, опубликованной в издании The Globe and Mail, при потенциальной агрессии со стороны Соединенных Штатов, Канада не исключает возможности обращения за помощью к Франции и Великобритании для обеспечения своей безопасности.

Прекращение сотрудничества между Канадой и США в рамках Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) может быть интерпретировано как предвестник возможной американской интервенции.

Армия Канады разработала модель военного вторжения США

Ранее стало известно, что в Оттаве была разработана аналитическая модель, описывающая сценарий гипотетического нападения со стороны США. В соответствии с этой моделью, в случае вторжения с южного направления, американские вооруженные силы способны в течение 48 часов установить контроль над ключевыми стратегическими объектами Канады, как на суше, так и на море. В связи с этим, канадское военное руководство рассматривает возможность применения тактики партизанской войны в качестве ответной меры.