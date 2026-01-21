В Турции предупредили о «смертельном приговоре» НАТО

Военная операция США в Гренландии станет «смертельным приговором» для Североатлантического альянса, так как подорвет основы трансатлантической солидарности. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости взять под контроль Гренландию, обосновывая это интересами безопасности США. В Белом доме отмечали, что президент рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

При этом турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз уверен, что такие шаги Вашингтона способны поставить под удар сотрудничество в рамках НАТО.

«Демонстрация силы США в Гренландии станет смертным приговором для НАТО», - заметил эксперт.

Он также считает, что в текущих условиях Европе необходимо оперативно сформировать собственную совместную систему обороны и наладить более тесные связи с другими государствами, которые обеспокоены тем, что происходит.

«Европа должна действовать, поскольку шаги США могут привести к завершению оборонного сотрудничества Вашингтона и Брюсселя», - пояснил Йылмаз.

Напомним, что на фоне публичного противостояния с США в гренландскую столицу Нуук в рамках учений прибыли европейские военные. Париж отправил 15 человек, Берлин — 13, остальные по 1-2 человека.

При этом власти ФРГ экстренно отозвали своих военных, заявив, что они выполнили свою миссию, после того, как Трамп объявил, что для восьми стран Европы с 1 февраля будет действовать дополнительная 10-процентная пошлина на ввоз товаров в США.