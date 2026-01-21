Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью News Nation заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство страны попытается осуществить угрозы в его адрес.

«Им не следует этого делать, однако я направил уведомление, что если что-нибудь когда-нибудь случится, мы разнесем все к черту. Вся страна будет разнесена. Если что-то случится, их сотрут с лица земли», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что во время его президентства Соединенные Штаты «не давали более жесткого отпора угрозам исходящим из Ирана».

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Дональд Трамп по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп ударил пошлинами по торговле с Ираном, Китай готовит ответ

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути».