Нетаньяху присоединится к Совету мира по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в Совет мира. Об этом в среду, 21 января, сообщили в Times of Israel со ссылкой на канцелярию политика.

© Вечерняя Москва

Инициатором создания данного объединения выступил сам президент США. В рамках новой организации главы государств будут решать конфликты в мире, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять Трамп.

В этот же день Азербайджан принял приглашение США войти в состав Совета мира по Газе. Предложение поступило от президента страны Дональда Трампа 16 января, когда он объявил о создании международной организации.

Такое же приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме главе Белого дома политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие страны войти в состав объединения.

Президент США также подтвердил, что пригласил российского лидера Владимира Путина стать членом Совета мира по Газе. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».