Раскрыта попытка ЕС сдержать США в Гренландии

Сдерживание США было целью отправки военных стран Европейского союза (ЕС) в Гренландию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По данным неназванного европейского чиновника, Франция, Дания и другие европейские страны ранее отправили своих военнослужащих на остров, чтобы продемонстрировать готовность ЕС повысить возможные издержки для Вашингтона в случае вторжения в Гренландию.

Источник отметил, что в качестве цели отправки военных официально были заявлены учения по защите арктического острова от России и Китая, однако на самом деле европейские страны пытались создать «сдерживающий фактор» против США.

Ранее Франция запросила проведение военных учений НАТО в Гренландии на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о притязаниях США на территорию.