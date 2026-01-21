«План нереальный»: эксперты об идее США создать альтернативу ООН

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что президенту США Дональду Трампу будет очень трудно воплотить в жизнь свой план по созданию альтернативы ООН. По их мнению, новая организация вряд ли окажется более могущественной.

В ноябре 2025 года Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию о размещении международных сил в секторе Газа и переходной администрации Газы. Резолюция предполагала создание «Совета мира», возглавить который должен Трамп.

Позже американские СМИ сообщили, что администрация Трампа хочет сделать «Совет мира» альтернативой ООН. «Совет мира» описывают как «международную организацию, стремящуюся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой». По задумке властей США, вступить в организацию можно будет бесплатно, но взнос в миллиард долларов гарантирует постоянное членство.

В январе 2026-го Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России Владимира Путина, присоединиться к «Совету мира». По данным Bloomberg, приглашения получили 49 стран.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк отметил, что будущие члены «Совета мира» смогут принимать самые разные постановления, но они будут мало отличаться от резолюций ООН.

«План нереальный. Например, в Газе предполагается создать «международные стабилизационные силы» для соблюдения перемирия. Однако отправлять солдат в регион не хотят даже США», - указал политолог.

Глава Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева считает, что Трамп действует так, чтобы его инициативы не ушли вместе с ним после завершения его президентского срока. Она отметила, что Трамп действительно задумал альтернативу «тяжелой, неповоротливой» ООН и другим структурам, которые не могут урегулировать международные конфликты.