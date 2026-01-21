Российские эмигранты выступили против Трампа в Гренландии

В столице Гренландии Нууке более шести тысяч человек вышли на акцию протеста против угроз президента США Дональда Трампа об аннексии острова. Это крупнейшая демонстрация в истории автономии — в ней приняли участие около 30% жителей города, сообщает Mash.

Митингующие скандировали лозунг «Гренландия не продается!» и специально скупили всю национальную символику в магазинах, чтобы показать, что не хотят становиться 51-м штатом США. В знак протеста на острове также появилась антиамериканская версия культовой кепки Трампа с надписью «Make America Go Away» («Пусть Америка уйдет»).

Как рассказала изданию местная жительница из России Алена Кохлер, многие гренландцы напуганы эксцентричностью Трампа и отвергают его предложение о выплате $100 тысяч каждому жителю.

Островитяне не чувствуют себя американцами и «не собираются продаваться», отметила она. Для поддержки акции магазины, рестораны и другие заведения в Нууке в субботу прекратили работу.

Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение от Макрона. В этом сообщении президент Франции назвал Трампа «другом», отметив, что не понимает, что именно президент США делает в отношении Гренландии.