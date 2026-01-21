Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По его информации, французские военные готовы принять участие в маневрах.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Трамп также не исключил вероятности применения силы для решения этого вопроса. 6 января 2026 года в совместном заявлении лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и Польши выразили полную солидарность с Данией и народом Гренландии.