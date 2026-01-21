Трамп объяснил, почему до сих пор не удалось достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира, но попытки наладить отношения между Киевом и Москвой продолжаются.

Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«И когда Россия готова, Украина — нет. Когда Украина готова, Россия — нет», — сказал американский лидер.

По его словам, каждая из сторон конфликта ежемесячно теряет в среднем 25 тысяч человек.

Трамп также выразил уверенность в том, что его администрация в вопросах военных конфликтов и для прекращения войн сделала гораздо больше, чем любая другая.

Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Это произошло после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался с ним встречаться на форуме. Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что Украину не смогли сделать главной темой форума.