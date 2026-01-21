Мир оказался на пороге огромных изменений, где новые правила игры диктуют технологический рывок и борьба за доминирование. Как сообщает «Царьград», об этом заявил первый министр МГБ ДНР полковник запаса Андрей Пинчук, объяснив, сможет ли России пережить «новое Возрождение».

По мнению Пинчука, человечество оказалось в исторической воронке, масштаб которой сопоставим с концом Средневековья и эпохой Великих географических открытий. Мир трансформируется, а былые гиганты, вроде ООН, НАТО или ЕС, догорают и разрушаются.

Он уверен, что происходящий хаос — не конец, а предвестие рывка. Перемены становятся возможными благодаря техническому прорыву, который радикально перестраивает экономику, политику и войны. «Новым порохом», способным трансформировать мир, станет искусственный интеллект. Таким же триггером для текущих боевых действий стали и беспилотные системы, которые тоже получат огромный толчок под влиянием ИИ.

Технологический взрыв сметает политические, военные и экономические «бастионы». То, что вчера казалось вечным, рушится по сценарию XV века.

«Просто представьте всё то мельтешение событий, процессов больших и малых, которое происходило тогда. Нынешний рывок ничем особым в этом смысле в своей огромности не отличается. Впереди у нас другой мир», — заявил Пинчук.

По мнению первого министра МГБ ДНР, победу одержит тот, кто сможет навязать альтернативы под своим доминированием. У России, которая заявила претензию на свое цивилизационное место через спецоперацию, впереди две задачи. Стране необходимо накопить ресурсы для победы в СВО, а также влить силы в технологическое превосходство — не в отчетах и графиках, а в реальных прорывах.