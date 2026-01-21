Что произошло в мире 21 января: мощное землетрясение и начало осады Кхесани

21 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — мощное землетрясение в Мексике и начало осады Кхесани. Подробности — в материале «Рамблера».

Землетрясение в Мексике

21 января 2003 года в мексиканском штате Колима случилось сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 балла. В результате трагедии погибли 29 человек, еще 300 получили ранения. Около 10 тысяч жителей остались без крова. Разрушения охватили 2005 зданий, а еще 6615 домов получили повреждения.

Начало осады Кхесани

Битва при Кхесани развернулась 21 января — 9 июля 1968 года. Это противостояние между Народной армией Вьетнама (ПАВН) и Корпусом морской пехоты США шло за военную базу Кхешань. США защищали базу двумя полками морской пехоты, подкрепленными армией и ВВС США, а также силами Южного Вьетнама. Против них действовали дивизии ПАВН. Для поддержки базы ВВС США провели операцию «Ниагара». Американское командование оценило оборону успешной, однако после осады базу ликвидировали.

В США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус»

21 января 1954 года в США, на верфи Гротона (штат Коннектикут), в присутствии президента Эйзенхауэра была спущена на воду первая атомная подводная лодка — USS Nautilus (SSN-571). Лодка получила свое имя в честь «Наутилуса» из романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Некоторые характеристики «Наутилуса»: длина — 97 метров, ширина — 8,2 метра, водоизмещение — 4092 тонны, скорость под водой — до 20 узлов. 3 августа 1958 года «Наутилус» совершил исторический подвиг, став первой субмариной, которая прошла подо льдами Северного полюса.

В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев

251 год назад Емельян Пугачев, донской казак, объявивший себя «чудом спасшимся императором Петром III», был казнен в Москве за организацию крупнейшего в дореволюционной России народного восстания 1773–1775 годов. Его войско потерпело поражение, он был предан соратниками и подвергнут допросам в Яицком городке и Симбирске. В ноябре 1774 года Пугачева доставили в Москву, где императрица Екатерина II лично контролировала следствие. Суд приговорил его и некоторых соратников к четвертованию и повешению. Казнь состоялась 21 января 1775 года на Болотной площади. Тело Пугачева четвертовали, голову выставили на обозрение, а тело развезли по московским заставам и сожгли.

Премьера сериала «Каменская»

21 января 2000 года на телеканале «НТВ» впервые показали сериал «Каменская», созданный режиссером Юрием Морозом. Сериал «Каменская» — это российский детектив, основанный на произведениях Александры Марининой. В центре сюжета — майор милиции Анастасия Каменская, роль которой исполнила Елена Яковлева.