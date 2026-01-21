Президент США Дональд Трамп намерен выступить перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе и провести как минимум пять встреч на полях мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.

По информации издания, в Давос с американским лидером приехали государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также секретари по энергетике и технологиям, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа инвестор Джаред Кушнер. Делегация стала самой большой за всю историю форума.

Выступление Трампа запланировано на 16.30 мск 21 января. После чего президент США примет участие во встрече глав государств, а вечером посетит прием с представителями бизнеса. На следующий день, в 12.30, американский лидер проведет церемонию объявления устава «Совета мира», присоединиться к которому уже приглашены 58 мировых лидеров, и уедет в Вашингтон.

Также ожидается ряд встреч главы Белого дома по поводу претензий США на Гренландию, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте. А президент Финляндии Александр Стубб уже предположил, что сможет найти решение по данному вопросу после похода в сауну с американским лидером.

При этом до начала форума одной из главных тем предстоящих переговоров в Давосе считалось мирное урегулирование на Украине. Однако накануне стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не состоится.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) утверждает, что Зеленский публично поставил условием проведения встречи готовность документов о гарантиях безопасности.

Напомним, что ранее у США и ЕС возникли серьезные разногласия по поводу принадлежности Гренландии, которая сейчас входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял о необходимости перехода острова под контроль США, обосновывая это интересами безопасности страны.

В ответ лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании. А в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать дополнительная 10-процентная пошлина.

