Раскрыты подробности беседы Токаева с Трампом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе краткой беседы с президентом США Дональдом Трампом в Давосе на церемонии подписания устава Совета мира отметил, что присоединение Астаны к Авраамовым соглашениям внесено в документ о "победах Трампа".

Об этом сообщил помощник - пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-й победой значится присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям, - сообщил Желдибай.

Он также отметил, что Токаев пожелал Трампу "успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла", а американский президент поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку инициативы о создании Совета мира.

Церемония подписания устава Совета мира прошла 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его подписали представители 19 стран, в том числе Токаев. Ранее Трамп пригласил его к участию в Совете. В ходе церемонии Токаев и Трамп кратко побеседовали.

В ноябре 2025 года Трамп также объявил о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям. При этом Казахстан и Израиль поддерживают дипломатические отношения более 30 лет, однако Токаев отметил, что присоединением страна хочет внести посильный вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.