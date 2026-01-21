Трамп сообщил о наличии секретного оружия у США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation сообщил о наличии секретного оружия у США.

Так он прокомментировал гипотезу о якобы применении ВС США звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает... удивительное оружие», — сказал Трамп.

Он добавил, что «не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было».

Ранее журналисты NYP сообщали, что США применили секретное оружие во время захвата Мадуро.