Трамп сообщил о наличии секретного оружия у США
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation сообщил о наличии секретного оружия у США.
Так он прокомментировал гипотезу о якобы применении ВС США звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.
«У нас есть оружие, о котором никто не знает... удивительное оружие», — сказал Трамп.
Он добавил, что «не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было».
Ранее журналисты NYP сообщали, что США применили секретное оружие во время захвата Мадуро.