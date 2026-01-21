В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

Из-за желания президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам вопрос Украины ушел на второй план, поскольку европейские страны пытаются сосредоточиться на урегулировании ситуации вокруг острова.

Об этом сообщает Politico.

«Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить», — сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

По словам дипломата, мировому сообществу следовало бы сосредоточиться на украинском конфликте и поддержке Киева.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема урегулирования конфликта на Украине почти не обсуждается на форуме в Давосе.