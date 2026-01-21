Пока вы спали: режим ЧС из-за атаки БПЛА в городе РФ и приговор убийце Синдзо Абэ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Дмитриев: в ЕС намерены использовать "торговую базуку" для гордости Байдена

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза намерены задействовать так называемую «торговую базуку» в ответ на действия США.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые европейские политики стремятся продемонстрировать лояльность и «заслужить одобрение» бывшего президента США Джо Байдена, оказывая давление на Вашингтон. Дмитриев таким образом прокомментировал публикацию Politico, где говорится о планах Германии и Франции обратиться в Еврокомиссию из-за угроз Дональда Трампа в адрес Гренландии.

В издании отмечается, что эта инициатива обсуждается на фоне нарастающей напряженности в торговых отношениях между ЕС и США.

У самолета Трампа после взлета зафиксированы неполадки

Самолет президента США Дональда Трампа, направлявшийся в Давос, был вынужден развернуться и вернуться на авиабазу Эндрюс из-за выявленной неисправности на борту.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, причиной стала незначительная электрическая неполадка, из-за которой было решено действовать из соображений безопасности.

После посадки Трамп сменит воздушное судно и продолжит полет в Швейцарию на другом самолете. Как уточнили в пресс-пуле Белого дома, вскоре после взлета в салоне для журналистов на короткое время погас свет, при этом экипаж не стал комментировать ситуацию.

Россия заработала $216 млрд на росте цен на золото

Золотые резервы России с начала конфликта на Украине принесли стране около $216 млрд за счет стремительного роста мировых цен на драгоценный металл. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает Bloomberg, эта сумма почти уравновешивает ущерб от заморозки российских активов на Западе. По данным агентства, страны ЕС и G7 заблокировали порядка €300 млрд, значительная часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear, при этом Брюссель пока не смог согласовать механизм их использования.

Рост стоимости золота, достигший примерно 65% в 2025 году, аналитики связывают с высоким спросом со стороны центробанков, инфляционными рисками и геополитической нестабильностью.

Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Бывшего японского военнослужащего Тэцую Ямагами признали виновным в убийстве экс-премьера Синдзо Абэ и приговорили к пожизненному заключению за смертельный выстрел в политике в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Суд в префектуре Нара удовлетворил требование обвинения и назначил ему высшую меру наказания по делу, в котором защита настаивала на сроке менее 20 лет.

По версии следствия, Ямагами действовал из личной мотивации, связанной с религиозной организацией, к которой была причастна его семья. Приговор был вынесен после рассмотрения всех обстоятельств дела, подтвердивших его вину в предумышленном убийстве и нарушении правил обращения с оружием.

Названы последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи после удара беспилотника по многоэтажному дому пострадали 11 человек, включая двоих детей, а здание и припаркованные рядом автомобили получили серьезные повреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Девять пострадавших были госпитализированы, двоих из них планируют перевезти для лечения в Краснодар, при этом тяжелых травм, по данным властей, ни у кого нет. На парковке возле дома, по предварительной информации, полностью сгорели 15 машин и еще около 25 получили повреждения.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации, развернуты пункты временного размещения и начата оценка ущерба для восстановления нормальной жизни.