В Британии объяснили, зачем Трамп выложил переписку с Макроном

Публикация Дональдом Трампом личного сообщения президента Франции Эммануэля Макрона могла быть сознательной попыткой «причинить боль» французскому лидеру и унизить его публично. Такую оценку дала британская газета Guardian.

В материале отмечается, что аналогичным способом Трамп ранее действовал и в отношении премьер-министра Великобритании Кира Стармера — когда в адрес британского лидера звучали резкие выпады. По мнению авторов, подобные шаги делаются не случайно и направлены именно на то, чтобы «ранить» политического оппонента.

Guardian считает, что поводом для публикации переписки могло стать желание Трампа наказать Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа. При этом издание подчеркивает: речь идет не только о мести или попытке привлечь внимание.

По версии газеты, Трамп использует медиапространство как инструмент давления — через запугивание, дестабилизацию и демонстративное доминирование в информационном потоке. Таким образом он, как пишет Guardian, ломает привычные нормы поведения между союзниками и делает политику частью публичного шоу.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение Макрона, где французский президент предлагал провести в четверг в Париже встречу «Группы семи» и допускал возможность пригласить на нее представителей Украины, Дании, Сирии и России «на полях» переговоров.