СМИ: Россия аплодирует растущему расколу в НАТО из-за Гренландии

Россия аплодирует растущему расколу между странами - членами НАТО в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Автор статьи отмечает, что президент России Владимир Путин почти два десятилетия "стремился подорвать НАТО".

© Газета.Ru

Теперь, когда президент США Дональд Трамп пытается установить контроль над Гренландией, Москва "ликует", наблюдая за спорами вокруг острова со стороны, говорится в публикации. 17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию.

Келин: Москва серьёзно относится к планам размещения войск НАТО на Украине

Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто. Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. В марте прошлого года Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.