Самолету Трампа пришлось вернуться в США из-за неисправности

Борт президента Дональда Трампа, вылетевший в Давос, возвращается в США из-за неисправности, передает CNN. Источник рассказал, что у лайнера обнаружилась техническая исправность. Самолет вернется на объединенную авиабазу Эндрюс, а глава государства отправится на форум в Швейцарию на другом лайнере.

"Это будет интересная поездка, я понятия не имею, что произойдет", - сказал политик журналистам перед вылетом и выразил уверенность в успехе.

Телеканал уточняет, что политик должен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встретиться с мировыми лидерами. Президент США выступит с речью. Кроме того, у него запланировано несколько встреч, в том числе обсуждения, касающиеся Гренландии.

~Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.