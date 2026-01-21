Трамп: в США на программах поддержки мигрантов разворовано $19 млрд

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что на программах помощи мигрантам в Соединённых Штатах было разворовано $19 млрд.

«У нас $19 млрд похищенных денег как минимум. Я думаю, число будет гораздо выше», — сказал политик.

По его словам, это происходит в Калифорнии и других штатах.

Ранее Трамп заявил, что из-за нынешней миграционной политики Европы многие европейские страны со временем перестанут быть жизнеспособными.