Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в интервью Times обвинил Владимира Зеленского в кризисе в Киеве и заявил, что у него нужно спросить, почему он не способен справиться с этим.

«Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению», — приводит его слова РИА Новости.

Украинский нардеп напомнил, что в Киеве на протяжении четырёх лет действует военная администрация, связанная с офисом Зеленского.

Глава офиса Зеленского высказался о переговорах с Россией

Ранее в Верховной раде отключили электричество, тепло- и водоснабжение.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с отоплением, отметив, что более 5,6 тыс. многоэтажек остались без тепла.