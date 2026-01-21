Индия довела Варшаву до дипломатического скандала

Отношения между Польшей и Индией, по оценке польских политиков, подошли к критической черте. Поводом стал резкий обмен заявлениями в Дели, где глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар в публичной части переговоров жестко ответил своему польскому коллеге Радославу Сикорскому.

О том, что ситуация выглядит тревожно, написал в соцсети X депутат партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский. По его словам, сам факт того, что один министр иностранных дел открыто делает замечание другому на переговорах, уже считается дипломатическим сигналом крайне низкого уровня отношений между странами.

В понедельник в Нью-Дели Джайшканкар обвинил Сикорского в двойных стандартах. Индийский министр напомнил польской стороне о позиции Варшавы в индо-пакистанском конфликте и связал это с ее линией по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что выборочное отношение к Индии выглядит несправедливым и необоснованным, поскольку Нью-Дели, по его словам, выступает за мир как на Украине, так и в отношениях с Пакистаном.

Яблоньский заявил, что Варшава добивается от Индии отказа от поддержки России, однако действия Сикорского, по его мнению, дают обратный эффект. Польский депутат считает, что такой стиль лишь отталкивает Нью-Дели и, наоборот, подталкивает Индию к сближению с Москвой.

В завершение политик напомнил о прежних резких заявлениях польских представителей в адрес президента США Дональда Трампа и в саркастичной форме задал вопрос, не собирается ли польская дипломатия теперь окончательно испортить отношения и с Индией.