Завод «Мотор Сич» долгое время являлся гордостью советской авиационной промышленности, на нем выпускались двигатели по самым передовым технологиям на то время. Как отметили китайские журналисты, после распада Советского Союза дела у предприятия пошли неважно, и в этот самый момент им заинтересовались в КНР.

«Россия всегда была одним из главных клиентов «Мотор Сич», но после 2014 года заказы из РФ прекратились. Завод оказался на грани банкротства», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что китайские инвесторы проявили интерес к запорожскому заводу, предложив приобрести его мажоритарный пакет акций. В результате переговоров стороны пришли к соглашению, что привело к притоку китайских инвестиций в «Мотор Сич», что дало возможность предприятию продолжать свою деятельность.

Тем не менее, партнерство оказалось недолговечным. В 2021 году правительство Украины приняло решение о национализации завода, включая и китайские инвестиции. Есть мнение, что это произошло под влиянием Соединенных Штатов, опасавшихся попадания ценного актива в руки Китая. Как сообщают китайские журналисты, в ноябре 2021 года Китай обратился в Гаагский суд, требуя от Киева компенсацию в размере 4,5 миллиарда долларов, учитывая понесенные инвестиционные потери, процентные выплаты по кредитам и упущенную прибыль.

В Китае выразили мнение, что действия украинских властей нанесли серьезный удар по репутации Китая. По мнению китайской стороны, Киев не только нарушил договорные обязательства, но и отказался от выплаты компенсаций. Впоследствии, как отмечается, последовала ответная реакция. Начиная с 2022 года, российские вооруженные силы неоднократно наносили удары по производственным цехам «Мотор Сич», специализировавшейся на оборонной продукции, что привело к остановке производства и утрате технологий. В Китае такое развитие событий расценивается как ответ за пережитое унижение