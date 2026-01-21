Россия дала жесткий ответ за КНР: Киев поплатился за обман Пекина
Завод «Мотор Сич» долгое время являлся гордостью советской авиационной промышленности, на нем выпускались двигатели по самым передовым технологиям на то время. Как отметили китайские журналисты, после распада Советского Союза дела у предприятия пошли неважно, и в этот самый момент им заинтересовались в КНР.
«Россия всегда была одним из главных клиентов «Мотор Сич», но после 2014 года заказы из РФ прекратились. Завод оказался на грани банкротства», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.
В статье говорится, что китайские инвесторы проявили интерес к запорожскому заводу, предложив приобрести его мажоритарный пакет акций. В результате переговоров стороны пришли к соглашению, что привело к притоку китайских инвестиций в «Мотор Сич», что дало возможность предприятию продолжать свою деятельность.
Тем не менее, партнерство оказалось недолговечным. В 2021 году правительство Украины приняло решение о национализации завода, включая и китайские инвестиции. Есть мнение, что это произошло под влиянием Соединенных Штатов, опасавшихся попадания ценного актива в руки Китая. Как сообщают китайские журналисты, в ноябре 2021 года Китай обратился в Гаагский суд, требуя от Киева компенсацию в размере 4,5 миллиарда долларов, учитывая понесенные инвестиционные потери, процентные выплаты по кредитам и упущенную прибыль.
В Китае выразили мнение, что действия украинских властей нанесли серьезный удар по репутации Китая. По мнению китайской стороны, Киев не только нарушил договорные обязательства, но и отказался от выплаты компенсаций. Впоследствии, как отмечается, последовала ответная реакция. Начиная с 2022 года, российские вооруженные силы неоднократно наносили удары по производственным цехам «Мотор Сич», специализировавшейся на оборонной продукции, что привело к остановке производства и утрате технологий. В Китае такое развитие событий расценивается как ответ за пережитое унижение, пишет АБН24. Напомним, главный страх Трампа сбылся: Путин получил хорошие новости из Китая.