Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при одном условии

Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес
Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Ирана, пообещав стереть с лица земли всю страну, если его жизнь окажется в опасности.
Американский лидер также обвинил своего предшественника на посту президента Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану. "Мы всегда удивлялись, почему Байден ничего не говорит? <...> Будь я тогда здесь [в Белом доме], и угрожай они кому-нибудь - даже не президенту, а просто кому-нибудь - как это было со мной, я бы точно нанес им очень сильный удар", - заявил он.
На прошлой неделе председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать Трампу "незабываемый урок" в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.