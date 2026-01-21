Названа сумма сбережений Зеленского и его супруги

Семья Владимира Зеленского задекларировала значительные суммы наличных средств и банковских вкладов. Данные из Единого госреестра деклараций, поданной 30 марта 2025 года за 2024 год, свидетельствуют, что Зеленский и его супруга Елена имеют около 600 тысяч долларов наличными и разместили более 500 тысяч долларов на счетах в банках, включая один в Цюрихе (Швейцария). Средства хранятся в гривнах, долларах и евро, передает РИА Новости.

Согласно документу, в собственности семьи также находятся предметы роскоши: часы брендов Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирные украшения, а также два автомобиля — Land Rover и Mercedes-Benz.

Декларация указывает на зарубежные активы: Елена Зеленская названа конечным бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия).

Кроме того, Владимир Зеленский является владельцем займа на 2,4 миллиона долларов, предоставленного ему в 2017 году компанией Film Heritage.

Обнародование финансовых данных происходит на фоне постоянных дискуссий о коррупции в Украине и легитимности власти. Полномочия Владимира Зеленского как президента истекли 20 мая 2024 года, выборы были отменены из-за военного положения.