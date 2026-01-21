Евросоюз атрофировался под управлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналисты BZ подчеркнули, что сильные стороны Европы пришли в упадок под эгидой Евросоюза. По их мнению, речь фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе показала положение ЕС.