Пушков заявил о расколе в ЕС по вопросу Гренландии

В Европейском союзе произошел раскол уже по Гренландии, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Он отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила: Европа «не уступит» в вопросе о Гренландии. При этом премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что понимает американского президента Дональда Трампа по Гренландии и даже купил глобус, «чтобы найти ее карте».

«Полагаю, Бабиш попал в точку: на деле глобус нужен не только ему. О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа. В ЕС Бабиша подвергли критике за это высказывание, а вот Трамп назвал его "освежающим по своей честности"», — подчеркнул он.

Пушков добавил: глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что судьба Гренландии должна решаться на переговорах между Данией и США без вмешательства Брюсселя, а Европе не нужен еще один «искусственный кризис».

Ранее Пушков заявил, что притязания Трампа на Гренландию заставили Европу одуматься.