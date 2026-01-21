Пушков заявил о расколе в ЕС по вопросу Гренландии
В Европейском союзе произошел раскол уже по Гренландии, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.
Он отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила: Европа «не уступит» в вопросе о Гренландии. При этом премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что понимает американского президента Дональда Трампа по Гренландии и даже купил глобус, «чтобы найти ее карте».
Пушков добавил: глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что судьба Гренландии должна решаться на переговорах между Данией и США без вмешательства Брюсселя, а Европе не нужен еще один «искусственный кризис».
Ранее Пушков заявил, что притязания Трампа на Гренландию заставили Европу одуматься.