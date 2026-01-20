В Раде заявили о неспособности Зеленского остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский требует от американского лидера Дональда Трампа остановить российского главу Владимира Путина, тем самым признается в собственной неспособности это сделать.

Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Так зачем ты нужен тогда? Отойди в сторону и дай политикам, которые способны на переговоры и заключение мира, возможность завершить войну», — высказался он.

По мнению политика, «на лицо полное банкротство государственной идеологии». Дубинский считает, что Киев не способен ни на что, «кроме попрашайничества и требований остановить Путина».

Ранее Трамп рассказал о желании Зеленского и Путина заключить соглашение.