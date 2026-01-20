Трамп усомнился, что НАТО придет на выручку США

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что страны НАТО придут на выручку его стране. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что США «сделали для НАТО больше, чем кто-либо еще». При этом, глава Белого дома считает, что альянс не придет США на помощь.

«Но НАТО должна справедливо относиться к нам. Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку», — заявил он.

Трамп репостнул сообщение о враге США

Ранее Трамп заявил, что ООН не помогала ему в урегулировании конфликтов.