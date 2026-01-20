Трамп заявил, что Сомали это не страна
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сомали не являются настоящей страной. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление прозвучало на фоне месяца председательства Сомали в Совете безопасности ООН. Говоря об этом глава Белого дома заявил, что у Сомали «нет ничего, напоминающего страну».
«Сомали — это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну. А если бы они и были страной, то считались бы едва ли не худшей в мире», — заявил он.
Ранее Трамп заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в «Совет мира» по Газе в связи с тем, что считает его одним из мировых лидеров.