В Конгрессе США отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

Приглашение президента России Владимира Путина в состав «Совета мира» невероятно важно. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости.

«Факт приглашения президентом [США Дональдом Трампом] президента Путина в состав "Совета мира" на самом деле невероятно важен, потому что он сказал, что это будет один из самых мощных институтов», — рассказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил от американского лидера приглашение войти в состав «Совета мира». По его словам, Москва изучает детали предложения и надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов.