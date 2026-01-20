Трамп репостнул сообщение о враге США

Президент США Дональд Трамп репостнул сообщение о том, что врагом его страны является не Россия, а ООН и НАТО. Сообщение он перепостил в своей соцсети Truth Social.

В изначальном сообщении говорится, что настоящими врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия и Китай. При этом, угроза со стороны последних, по мнению автора текста, является «страшилкой», тогда как «настоящий враг находится внутри».

«Так в какой момент мы поймем, что враг внутри? Китай и Россия — это страшилки, тогда как настоящая угроза — это ООН и НАТО», — сказано в сообщении.

Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира

Ранее Трамп объяснил приглашение президента России Владимира Путина в Совет мира.