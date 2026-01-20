Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — заявил Трамп.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президент республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.