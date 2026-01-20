Премьер Гренландии призвал население готовиться к вторжению США

США могут вторгнуться в Гренландию, так что население и власти острова должны быть к этому готовы.

Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, его цитирует Bloomberg.

«Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», — считает политик.

Он отметил, что сейчас власти острова формируют рабочую группу, цель которой — помочь населению подготовиться к возможным изменениям и сбоям в повседневной жизни.

Кроме того, сейчас правительство готовит рекомендации для населения. Одна из них — иметь дома запас провизии как минимум на пять дней.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии и пообещала, что ответ европейцев на подобные меры будет «непоколебимым, единым и соразмерным».