Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал журналистам, что переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым прошли хорошо. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, прибыли в павильон Соединенных Штатов в Давосе.

Стороны провели переговоры, обсудили ряд вопросов текущей повестки.

«Они [переговоры] были очень позитивными», — отметил Уиткофф.

Уиткофф просится в Москву: в украинском кризисе назревает очередной переломный момент

Дмитриев после переговоров заметил, в свою очередь, что встречи проходят конструктивно. Он добавил, что всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции.